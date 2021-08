¡No conoce el miedo!

Sin miedo y con mucha hambre de triunfo, así se considera el luchador exótico Mamba.

Mientras se anunciaba el cartel oficial de Triplemanía, Puma King y sus secuaces del grupo invasor conocido como La Empresa, llegaron a golpear a luchadores del roster de la AAA; cuando todo se calmó le preguntaron al Venenoso si temía a este grupo y no sólo fue contundente, sino lo asemejó con su vida personal.

“Desde hace mucho yo dejé de tener miedo, desde que salí del clóset, dejé de tener miedo.

“Si viene alguien más a quererme hacer menos o decir que son mejores, si se meten conmigo, pues pregúntenle a Pimpinela cómo soy arriba del ring, ya a la señora la estoy retirando, ya no queda nada de ella, imagínense la Empresa cómo va a quedar”, afirmó.

Con 16 años de trayectoria profesional, el venenoso buscará levantar la Copa Triplemanía el próximo 14 de agosto en la Arena Ciudad de México, lo cual sería un premio a su constancia en el magno evento de la Tres Veces Estelar.

“Disputar la Copa (Triplemanía), nunca me he llevado ninguna Copa, pero creo que sería muy interesante ganarla por primera vez, qué mejor que un exótico, aunque no va a ser en el mes el Orgullo LGBT, que es el que estamos terminando ahorita, pero sería para mí una gran satisfacción tener esa Copa”, concluyó el exótico.