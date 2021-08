No cierran espacios públicos en Tampico

Pese a que se está en una tercera ola de casos de Covid-19, los espacios públicos no se cerrarán, tal y como sucedió al inicio de la pandemia, pues la gente ya sabe qué medidas debe tomar para evitar los contagios ,

De esta forma lo dio a conocer el alcalde porteño, Jesús Nader Nasrallah quien señala que es cuestión de que la gente acate las disposiciones del sector Salud para evitar los contagios.

"Estamos preocupados y ocupados, seguimos insistiendo en reforzar las medidas de prevención, seguir usando el cubrebocas, que no nos relajemos, que no nos confiemos, aplicarnos gel antibacterial, tratar de no hacer reuniones masivas, evitarlas sobre todo en estos tiempos es una tercera ola que ha llegado y debemos afrontarla", indicó.

Agregó que están viendo cómo sube el nivel de ocupación hospitalaria por ello considera necesario que todos enciendan los focos de alerta y ser más precavidos.

De la misma manera el alcalde agradeció el servicio que dan los médicos, enfermeras, hospitales y clínicas porque también exponen sus vidas.

Nader Nasrallah hizo ver que este virus no ha pasado ni dejará de pasar a corto plazo por lo que aún vacunados todos deben seguir las medidas sanitarias.

Reiteró que en este momento no tienen contemplado cerrar de nuevo parques y lugares públicos, pues dijo que ya todos saben la problemática de salud que hay y lo que deben y no deben hacer.

"Ya nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, es algo que va a seguir. Ahorita es el Covid al rato sale otra variante y otra y otra y otra, lo que debemos hacer es cuidarnos no confiarnos no correr riesgo usar las medidas sanitarias y nosotros como gobierno seguimos con filtros en los accesos a la ciudad y sanitizando los vehículos de Transporte Público que es donde hay más riesgo de contagio.