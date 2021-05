No cede incendio en el Altiplano

Según el Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos de la NASA (FIRMS por sus siglas en inglés), el incendio actualmente ocupa el estacio de más de mil 500 hectáreas, siniestro que puede ser observado desde el ejido La Peña – municipio de Miquihuana –; en total, el siniestro a consumido más de cuatro mil 300 hectáreas de zona boscosa y de bajo matorral desde el pasado mes de abril que dio inicio en el municipiom de Bustamante.

"Ya se trasladaron en la mañana gente de Protección Civil del municipio, las brigadas que tienen ellos, para combatirlo", aseguró Granados Ramírez, "van como unos 25 días, no quiere decir que todos los días está a todo lo que da, unos días va avanzando, por ejemplo ya teníamos muchos días que no había mucha actividad nada más surgía alguna actividad y se atiende, pero no quiere decir que los 25 días sea un incendio espectacular".

Actualmente se tienen incendios activos en el ejido La Providencia, municipio de Tula; San Juan de Oriente, municipio de Jaumave; ejido Ricardo Flores Magón, municipio de Ocampo; y en el ejido Santa María de los Nogales, municipio de Casas en la zona centro del estado. Del mismo modo, el coordinador estatal de PC alertó que se atienden incendios de pastizales en otros municipios del estado y recordó que la mayoría de estos desastres son provocados por quemas agropecuarias fuera de control.