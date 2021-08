No cede esperanza: crean murales de desaparecidos

Los rostros de hombres y mujeres no pasan desapercibidos por los conductores ni por transeúntes.

Tampoco las frases que se han colocado con marcador negro y rojo, entre los alrededores; "Te sigo buscando hijo, no pierdas la esperanza, yo no lo hago, "Si tú sabes algo de ellos márcanos, todo será anónimo", "Te extraño cada día más, siempre me despierto pensando en ti", "Solo quiero saber ¿en Dónde estás?".

Son al menos 50 fotografías las que conforman el mural y que se han replicado en otros puntos de esta frontera, como las estructuras metálicas de la Peatonal Hidalgo en la zona centro.

Aunque las edades, perfiles, características físicas, y otros rasgos son diferentes en cada desaparecido, todas las fichas de búsqueda coinciden en que se les vio por última vez en Reynosa.