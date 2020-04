No aplican en peseras las medidas sanitarias

Durante la situación de contingencia mundial, las autoridades del Sector Salud han hecho mucho énfasis en acatar las recomendaciones sanitarias para poder enfrentar la situación actual, pero los choferes del transporte colectivo no están acatándolas.

"Algo se les está pasando a las autoridades sanitarias, pues en la pesera de las 7:00 no se toman medidas de sana distancia, pues por las mañanas va a reventar, es la pequeña y la gente no lleva tapabocas puesto... pienso yo que habiendo peseras más grandes podrían ponerlas en la mañana para que la gente no vaya tan amontonada y hasta el tope de la puerta, porque aun así que vamos apretados y de pie, aunque el pasaje lo cobran completo, además que no están tomando las medidas necesarias de salud", refirió una de las usuarias del transporte.