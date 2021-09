El actor Eduardo Verástegui nuevamente ha causado polémica pero no porque esté comentando su postura en contra del aborto, o relacionando la despenalización de este con los temblores recientes, sino por sus publicaciones en Twitter en contra de la presencia de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela y Miguel Díaz-Canel, mandatario de Cuba, en nuestro país.

"No al comunismo en México, no al comunismo en el mundo. El comunismo es la muerte. Fuera Maduro, fuera Díaz-Canel y fuera de nuestro país todos los comunistas que se quieren apoderar de nuestra Nación, nosotros el pueblo mexicano, jamás lo vamos a permitir", escribió Eduardo en su cuenta. Hasta ahora la publicación suma más de mil reacciones, pero no todas a su favor, pues hay quien comenta: "Lo dice alguien que ni vive en México, que partió plaza en el avión más lujoso del (mundo), y que fue aliado del peor presidente en la vida democrática de (Estados Unidos). Muy narcisista y acostumbrado a lo bueno, difícil que alguien te crea capaz de estar cuerdo".