No aceptaremos autos 'chocolate'.-Monreal

El Senado no aceptará la enmienda

de última hora de los diputados para legalizar los denominados autos "chocolate", advirtió Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara alta.

"No lo aceptaremos y por tanto solo lo aprobado por ambas cámaras se publicará. Sostendremos nuestra posición. Actuaremos con sensatez y prudencia", advirtió en entrevista.

En San Lázaro repusieron el artículo transitorio que elhabía eliminado la semana pasada para proscribir la legalización de los autos importados.

El dictamen se envió alpero éste ya había levantado la sesión y los legisladores no regresarán sino hasta el martes próximo.

"No actuaremos bajo presión, ni con búsqueda de aplausos efímeros; cuidaremos la economía y la legalidad y todos los vehículos que están en el País, se busque legalizar y que estos paguen sus impuestos, como cualquier otro, pero no generar apertura a la frontera, ni expectativas falsas", advirtió.

Por separado, el coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, explicó que la Cámara volverá a analizar el caso para insistir en que no es procedente la legalización.

"Y ya no se podrá devolver a la Cámara de Diputados esa reserva. Se tendría que estudiar en un próximo periodo, pero ya no pasaría. Si else sostiene, esa no va a pasar", dijo.