"Ningún laboratorio privado está facultado para realizar pruebas de coronavirus"

Tampico, Tam.- Dado a que fue identificado un laboratorio de análisis clínicos realizando pruebas para detección de Coronavirus, la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios en el estado advirtió que ninguno de estos establecimientos están facultados para emitir esos resultados y sólo son admitidos los de Sector Salud.

Óscar Villa Garza, titular de la COEPRIS dijo que se trata de la empresa Lister, misma que ya fue notificada y se suspendieron las áreas en donde se realizaba este tipo de análisis.

"No está suspendido todo el laboratorio, pues la gente que tiene que hacerse otros estudios de otra índole, lo pueda hacer".

Y es que explicó que para hacer ese tipo de estudios se requiere de una certificación de la COFEPRIS, "no es nada más que a mí se me ocurra ir a comprar el equipo... No es así, tienen que pasar por una capacitación, una evaluación y hacer una solicitud y ser aprobada".