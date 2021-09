"Ningún equipo se va a querer enfrentar a Cruz Azul": Passerini

"Sabemos que la prioridad es calificar. La Liguilla es un torneo aparte y ningún equipo se va a querer enfrentar a Cruz Azul".

Sobre su regreso a La Noria, después de su paso por Necaxa y Atlético de San Luis, afirmó que la clave fue destacar en la pretemporada.

"Tenía la incertidumbre de si iba a continuar en Cruz Azul. Tuve una buena pretemporada y me ayudó a que Juan se fije en mi. Sé que no es fácil, la vara y las expectativas son muy altas".

"Estar en Cruz Azul te exige ganar siempre. Me han tocado buenas experiencias (Necaxa y San Luis), pero no como lo he querido. Yo pretendía regresar a esta institución, quedarme acá y asumí el rol que me tocaba. Uno siempre quiere estar donde fue el último campeón".

Los Celestes buscan enracharse, algo que les ha costado lograr en la temporada, pero que después del golpe en la Conchampions, es el momento perfecto para llegar en plena forma a la instancia final.

"Con Querétaro había que sumar sí o sí de a tres. Era necesario para la confianza del grupo. Sabemos que si logramos ganar estaremos en los cuatro primeros. Es momento para agarrar una racha positiva. Sabemos que no es un rival fácil (Puebla).