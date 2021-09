Niegan trámites en Oficina Fiscal

Trámites con obtención del RFC o reimpresión de está homoclave para obtener algún trabajo, ya no se pueden realizar en esa dependencia, pues trabajadores de la misma, comentaron que ya no reciben hojas para impresora ni tóner , por lo solo se imprimen comprobantes de pago de impuestos o derechos.

Fue el obrero Marco Rodolfo Flores García, quien actualmente busca trabajo, tras haber renunciado recientemente al que tenía, quien denuncia que trámites como la reimpresión del RFC, ya no se pueden realizar.

"Me dijeron que tenía que ir hasta Reynosa; fui a mi anterior trabajo", a solicitar le regresaran el RFC que obraba en su expediente, pero le indicaron que ya no estaba entre los documentos, por lo que dijo, al no tener su RFC a la mano, no ha podido concretar una entrevista de trabajo, para obtener un nuevo empleo.

El obrero no cuenta con los recursos para trasladarse a la ciudad de Reynosa, por lo que mostró su frustración, pues no tiene computadora e impresora en su casa para poder reimprimir su homoclave.

Se desconoce cuánto tiempo más, durará está falta de insumos en la Oficina Fiscal, pues depende de la Secretaría de Finanzas del Estado.

Marco Rodolfo Flores García, obrero desempleado.