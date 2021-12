Niegan registro a FxM como partido local

"Se aprueba el dictamen de la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas mediante el cual se tiene como no presentada la solicitud de registro para constituirse como partido político local presentada por el otrora partido político nacional Fuerza por México", señaló el secretario Ejecutivo del Consejo General del IETAM , Juan de Dios Álvarez Ortiz, al dar lectura del dictamen la tarde de este miércoles.

Cd. Victoria, Tam.- Por unanimidad, y hasta en dos ocasiones, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas rechazó conceder el registro como partido político local a Fuerza por México por no solventar la documentación requerida, y por no haber logrado el tres por ciento en la votación en alguna de las tres elecciones locales disputadas el pasado seis de junio.

Por siete votos a favor se determinó no conceder el registro solicitado por el representante electoral de FxM, José Alejandro Gallegos Hernández, el pasado 17 de diciembre debido a que no se solventó en tiempo la documentación requerida por el órgano público local electoral; cabe señalar que el 30 de septiembre pasado el Consejo General del INE determinó la pérdida de registro del citado partido por no lograr refrendar del tres por ciento de la intención de voto del domingo 6 de junio en la elección de diputados federales.

Posteriormente, el 23 de diciembre la dirigente estatal Yadira Yudith Cepeda Sosa presentó una segunda solicitud de registro, "con este escrito de presentación se entró al análisis de forma y fondo del cumplimiento de los requisitos para constituirse como partido político local, declarándose improcedente la solicitud de registro del partido político Fuerza por México", la consejera Deborah González Díaz recordó que la directiva estatal no suscribió la solicitud de registro ante el IETAM.

Además, este partido solo obtuvo el 1.0050 por ciento de la votación en la elección de diputados locales, para diputados por Representación Proporcional el 1.0042, y para ayuntamientos el 1.0254, "siendo otro requisito la certificación expedida por el órgano competente que acredite que obtuvo al menos el tres por ciento de la votación válida emitida, y que postuló candidaturas en al menos la mitad de los distritos y ayuntamientos", puntualizó.