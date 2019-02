Niegan negociaciones de aumento al pasaje. Rechazan haber acordado alza

Quien usa el transporte público es la gente que menos tiene, tenemos que ir con cuidado en ese sentido . Heriberto Morado Cisneros, subsecretario del Transporte Público

Cd. Victoria, Tam.- En contraste con lo declarado por representantes de concesionarios delel subsecretario de esta área, Heriberto Morado Cisneros, negó que se lleven a cabo negociaciones con los empresarios para un eventual incremento a las tarifas del pasaje, no obstante no descartó que este mismo año pudiera llegar a darse ese ajuste.

"No ha habido una petición formal para el aumento a la tarifa por parte de los concesionarios, yo me he dado cuenta porque ha habido algunas declaraciones de algunos líderes de los concesionarios en los medios pero hasta el momento no estamos pensando en autorizar un aumento al transporte", y agregó, "no descartamos que este año vaya a haber un aumento pero no puedo decir con precisión en qué fecha, estamos analizándolo también".

Morado Cisneros consideró que incrementar el pasaje representaría un duro golpe a la economía familiar, como ejemplo mencionó que existen usuarios que al día llegan a utilizar entre tres o cuatro unidades lo cual implica hasta 36 pesos diarios sólo en el uso de microbuses o camiones urbanos, "quien usa el transporte público es la gente que menos tiene, tenemos que ir con cuidado en ese sentido".

El funcionario estatal se pronunció por la reestructuración de las diferentes rutas del transporte público, dijo que esto permitiría reducir el costo de operación para los concesionarios así como un ahorro en tiempo y dinero para los usuarios. Adicional a esto se buscará un esquema de financiamiento para la modernización del parque vehicular.

En este sentido indicó que este año deberá regularizarse casi la totalidad de las 18 mil 326 concesiones de todo el estado ya que el 81.85 por ciento operan con permiso vencido, "cumplieron con los cinco años de vigencia y los cinco años de prórroga que marca la ley, hay que expedir nuevos títulos de concesión por cinco años prorrogables por otros cinco años", en la capital del estado circulan mil 500 concesiones las cuales la mayoría se encuentran vencidas.