Niegan estar contra Yalitza

Luego de que se difundiera el rumor de un supuesto chat que crearon algunas actrices en contra de Yalitza Aparicio para que no fuera considerada en los Premios Ariel 2019, figuras que fueron vinculadas a este boicot, como Regina Orozco y Dolores Heredia, rechazaron este supuesto y dijeron que son defensoras de la inclusión y de las mujeres.

Sólo se tiene un mensaje en Twitter de la encargada en atender a los invitados del Festival Internacional de Cine de Morelia, Rossana Barro, quien dijo haberse enterado que había un chat contra Aparicio.

LO LAMENTAN

Regina Orozco, en un video en su cuenta de Twitter, lamentó que la incluyeran como una de las organizadoras de dicho movimiento y le pidió a los medios de comunicación que retiren su nombre.

"Le pido a los medios de comunicación retire mi nombre de un noticia que está circulando donde supuestamente varias actrices en un chat piden a la Academia de Arte Cinematográfica que la actriz Yalitza Aparicio no tenga la nominación como Mejor actriz en los Arieles. Para mí, la actuación de Yalitza me sacó las lágrimas en la película 'Roma', ella aunque no tenga estudios de actuación, como muchas, es una actriz nata".

ORGULLOSA DE ELLA

"A demás el hecho que tenga tantas portadas de revistas, tantas entrevistas por todo el mundo y que sea tan visible para todo el mundo, que una mujer mexicana; en primer lugar mujer, mexicana y de orígenes indígenas la vean por todo el mundo que tenga tanto éxito para mi es algo increíble. Yo estoy totalmente orgullosa, porque yo toda mi vida he luchado por la inclusión de las mujeres, de la lucha de las mujeres, de la lucha de las mujeres indígenas, de las mujeres con sobrepeso, etcétera. Y por favor, pido que me quiten de esa noticia, usen la lógica, muchas gracias", finalizó la actriz.

Por su lado, Dolores Heredia subió a su cuenta de Twitter un mensaje donde fue directa al decir que ella no está en ningún chat contra nadie.





EN LA RED. Regina Orozco y Dolores Heredia desmienten estar contra la protagonista de "Roma".