Niega utilizar influencias

Para evitar malos entendidos, Fátima Molina decidió lanzar un posicionamiento en contra de las difamaciones que emitieron en su contra y que la acusaron de ser "gandalla".

"Sólo para aclarar: yo no he hecho mudanza alguna ni he usado mis influencias para sacar mis cosas del departamento en el que vivía como dice una persona que no conozco", dijo Molina en su escrito.