Niega Semarnat conflicto de interés

Josefa González Blanco, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), negó tener algún conflicto de interés y descartó renunciar, luego de reconocer vínculos familiares con personal de compañías que participan en el sector ambiental.

De acuerdo con una nota aclaratoria publicada en la plataforma Declaranet, fechada el 11 de febrero, la funcionaria indicó tener parentesco por consanguinidad con Tania Ortíz Mena López Negrete, directora general de Infraestructura Energética Nova (IEnova).



De igual manera, con Carlos Ortíz Mena, empleado de Servicios Administrativos Fresnillos de Industrias Peñoles y con David Ortíz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum durante el periodo 2018-2021.



Frida Esparza, diputada del PRD, cuestionó a la secretaria sobre esta aclaración durante una reunión con las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.



"Estas tres personas que mencionan son mis primos hermanos y trabajan en un sector que tiene que ver con el medio ambiente. Eso no quiere decir que haya corrupción y eso no quiere decir que haya conflicto de intereses, tampoco van a renunciar ellos ni voy a renunciar yo", sostuvo González Blanco.



La titular aseguró que tanto ella como sus familiares tienen derecho a desarrollarse profesionalmente.



"Es una forma de ser transparente y honesto. Van a seguir haciendo trámites en la Semarnat, sí, por sus empresas", compartió.



La funcionaria comentó que cuando se reúnen, no hablan sobre trabajo, sino sobre la familia y viajes que realizaron a Acapulco durante su infancia.



González Blanco indicó que el contrato que se otorgó a IEnova fue durante el sexenio pasado.



"Son empresas que tienen toda una trayectoria, personas muy respetables que tienen toda una trayectoria, tienen un nombre y no veo problema porque lo sigan haciendo", afirmó.