Niega INE registro a partido de Margarita Zavala

Cd. de México

El argumento central es que existen dudas sobre el financiamiento que usó la agrupación para su constitución. Los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama votaron en contra al considerar que el 8.18 por ciento de los recursos que usó la organización se desconoce su procedencia. "No deberíamos entregar un registro a una organización que pretende convertirse en partido cuando no sabemos de dónde vienen sus recursos", dijo el presidente del INE.

El principal cuestionamiento es que esa agrupación, registrada como Libertad y Responsabilidad Democrática, es que usó una aplicación llamada CLIP para recibir donaciones, pero aunque se utiliza tarjeta de crédito o débito, ésta no permite ubicar a las personas que realizaron la aportación. Otros consejeros como Jaime Rivera y Adriana Favela argumentaron que no podrían votar a favor de darle el registro cuando existe un procedimiento en materia de fiscalización, por lo que no daba certeza a la votación. Incluso, aseguraron que hasta hoy fueron informados de que había una investigación abierta.

En respuesta, la presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Claudia Zavala, recriminó que se dijeran sorprendidos, cuando se les informó que había procedimientos abiertos y que era imposible terminar de dictaminarlos a tiempo, y que se requería tomar una decisión porque el lunes arranca el proceso electoral. El Consejo general también determinó no darle el registro a Fuerza Social, del líder sindicar Pedro Haces.