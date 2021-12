Nicole Kidman arrastrada por personaje

Durante una entrevista en el programa de la BBC, This Cultural Life, la actriz dijo que no se sentía en su propio cuerpo y hubo momentos en el largometraje donde se dejó llevar por el espíritu del personaje .

"No sé si alguna vez pensé en el peligro. Estaba tan metida en ella... quiero decir, puse las piedras en los bolsillos y me metí en el río. Una y otra vez. Probablemente, no tuve en cuenta el peligro lo suficiente", señaló en la escena de suicidio en el río Ouse.

"Virginia fluyó a través de mí. Yo era un recipiente prácticamente abierto para que esto sucediera. Y creo que Stephen (Daldry, el director de la película) fue muy delicado conmigo porque lo sabía", añadió.

Por otra parte, Kidman, de 54 años, aseguró que a lo largo de su vida ha "profundizado y atravesado muchos paisajes diferentes de salud mental, de pérdida, de alegría..."; sin embargo, ahora es más consciente del tiempo y de sus amistades.

Cabe recordar que, su participación en Las Horas, le otrogó a la actriz el premio Óscar y un Globo de Oro a Mejor Actriz.