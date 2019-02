Nicolás Maduro pide ayuda al Papa para diálogo sobre Venezuela

NOTICIAS RELACIONADAS Denuncia Rusia injerencia de europeos tras reconocimiento de Guaidó

Cd. de México.

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que envió una carta al Papa Francisco para pedirle su ayuda en un proceso de diálogo para resolver la crisis tras la autoproclamación del opositor Juan Guaidó como "Mandatario encargado" y su reconocimiento por muchos países.



"He enviado una carta al papa Francisco, espero que esté llegando o que ya esté en Roma, en el Vaticano, diciendo que yo estoy al servicio de la causa de Cristo. Y con este espíritu le he pedido ayuda en un proceso de facilitación y de reforzamiento del diálogo", señaló Maduro, en declaraciones a medios.



Indicó que le pidió a Francisco que haga sus mejores esfuerzos para contribuir en el camino del diálogo.



"Esperamos una respuesta positiva", añadió Maduro, que no es la primera vez que solicita la mediación del Papa en la crisis política que vive su país.



En tanto, el Cardenal Pietro Parolin, de visita en Emiratos Árabes junto con Francisco, confirmó el envío de la misiva y no agregó más detalles.