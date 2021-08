Nico Castillo podría irse al futbol brasileño

El Juventude de Brasil ya tocó las puertas del América, aunque por ahora no ha realizado alguna oferta formal por el delantero, según pudo conocer CANCHA .

Castillo pertenece a las Águilas, pero en el club prefieren que tome ritmo en otros equipos, luego de la trombosis arterial que sufrió el 29 de enero de 2020; el futbolista no disputa un partido oficial desde ese mes.

De acuerdo con el sitio chileno Encancha, restan mínimos detalles para que Nico juegue en la Serie A brasileña.

Castillo, de 28 años, tiene contrato con el América hasta mediados de 2022.

El club prefirió no registrarlo este torneo, ya que además no pudo encontrarle cupo entre las 10 plazas para jugadores con la etiqueta "No Formado en México".