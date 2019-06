Nicaragua expulsa a tres jugadores por indisciplina

California, Estados Unidos.

Tres jugadores de la selección de Nicaragua, dos de ellos titulares el domingo ante Costa Rica en el partido de la Copa Oro, fueron expulsados por el técnico Henry Duarte "por faltas graves a la disciplina", informó este lunes la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut).



El volante de contención Marlon López, el defensa central Carlos Montenegro y el volante ofensivo Carlos Chavarría no continuarán en la Copa Oro, detalló la federación.



López y Montenegro fueron titulares en el partido que Nicaragua perdió por 4-0 ante Costa Rica en San José. Chavarría estuvo en el banquillo.



"Las faltas en que incurrieron los jugadores se produjeron en el hotel de concentración al final de la noche del domingo 16 de junio, justamente cuatro horas después del partido", señaló la Fenifut, en un comunicado.



La federación no especificó las faltas de disciplina escenificadas por los expulsados.



"Somos un equipo que representamos a un país y a un pueblo. Somos embajadores del deporte y por lo tanto no podemos permitir faltas graves cuando apenas comenzamos la competencia. Si hay algo que ha hecho crecer nuestro fútbol es la disciplina", indicó Duarte, en la información.



La Fenifut ya ha informado a la Concacaf su decisión de separar a los tres deportistas.



A partir de ahora Nicaragua, que tiene una de las selecciones de fútbol más discretas de la región, continuará la Copa Oro con un plantel de 20 jugadores.



Nicaragua deberá medirse con Haití el 20 de junio en el Toyota Stadium de Texas, y a Bermudas el 24 del mismo mes, en el Red Bull Arena de New Jersey.



Esta es la tercera competición de Nicaragua en la Copa Oro, tras clasificarse en 2009 y 2017, donde cuenta como derrota cada uno de sus siete encuentros disputados.