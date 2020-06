¡Ni para un refresco...!

Reynosa.

Doña Aurora es una vendedora que recorre desde hace muchos años las calles de la Colonia Rodríguez, vendiendo nopalitos, sin embargo desde que inició la Pandemia por COVID-19 ha enfrentado días difíciles, son escasas las ventas y hay días en que no vende nada, se inscribió para el apoyo del Fondo de Emergencia Sanitaria, pero los do mil pesos nunca llegaron.

Su testimonio es sensible, pues está mañana tuvo problemas para juntar para comprarse un refresco: "Prefiero salir a vender mis nopales, si me quedo en mi casa me moriría, aunque no saque ni para una soda". Expresó a El Mañana.