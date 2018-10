Neymar y la actriz Bruna Marquezine terminan su noviazgo

Río de Janeiro.

Marquezine, muy conocida en Brasil por su participación en diversas novelas de TV Globo, no reveló el motivo de la separación, pero aclaró que la ruptura no se produjo por motivos políticos, como se había especulado en redes sociales.



"Solo quiero esclarecer ese punto porque estamos viviendo un momento muy crítico y peligroso, un momento de mucho odio y no, no tiene nada qué ver con eso", insistió Marquezine al hablar con la prensa en un evento de moda realizado en la noche de este jueves en Sao Paulo.



En redes sociales se especulaba que el rompimiento podría haber sido provocado por diferencias políticas, ya que Bruna se sumó al movimiento "#ÉlNo" y se ha posicionado activamente en contra el candidato de la extrema derecha a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro.



No se sabe la posición de Neymar al respecto, pero algunos jugadores brasileños, entre ellos Lucas Moura, quien integró la selección brasileña en los amistosos en Arabia Saudí, han dado su respaldo a Bolsonaro.



Como en ocasiones anteriores, la actriz expresó su respeto y cariño por el astro brasileño, con quien retomó su relación sentimental a finales del año pasado, después de una ruptura a mediados de 2017.



Neymar y Marquezine empezaron la relación en 2013, cuando él tenía 21 años y ella, 17, y el jugador todavía actuaba por el Santos brasileño.



Desde ese entonces, la pareja rompió y volvió tres veces.



El fin de la relación es el cuarto y las especulaciones empezaron en la última semana, después de que Marquezine apareciera en algunas fotos de vacaciones en la exclusiva isla de Fernando de Noronha sin una alianza que había recibido de Neymar.



A su vez, el jugador también apareció sin alianza en fotos sacadas durante su participación en los recientes amistosos de Brasil ante Arabia Saudí y Argentina.