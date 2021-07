Néstor Araujo defiende el trabajo de Miguel Cardoso en el Celta

Vigo, España.

Néstor Araujo defendió el trabajo que está realizando Miguel Cardoso al frente del Celta de Vigo, a pesar de haber firmado los peores números de un técnico celeste desde el último ascenso a Primera División.



"Todos estamos de acuerdo en que los resultados no han sido los mejores y puede parecer que el entrenador es el culpable, pero los jugadores sabemos que es un gran entrenador, que prepara muy bien los partidos y tiene claro a qué quiere que juguemos. Hay un culpable y es el entrenador, pero nosotros no hemos hecho en varios partidos lo que él nos ha pedido", dijo el central.



Araujo culpó a la plantilla de la situación en la que se encuentran, con un solo punto de ventaja sobre dos -Villarreal y Rayo Vallecano- de los tres equipos que se encuentran en la zona de descenso.



"No puede ser que en los partidos no hagamos los movimientos que él nos pide. Por más que nos empuja, muchas veces no lo hacemos y luego en los vídeos se ve muy claro. Cardoso es un entrenador muy apasionado y nos contagia de esa pasión", indicó.



El ex jugador de Santos Laguna entiende que a él no le corresponde decir si el entrenador portugués se jugará, de nuevo, su puesto este domingo frente al Eibar en Ipurúa.



"Eso le corresponde a otras personas, lo que a mí me toca es tratar de hacer las cosas lo mejor posible para salir de esta situación. No hay tiempo para preocuparse por ese tipo de cosas porque en realidad ya estamos muy abajo y ahora lo que necesitamos es sumar puntos", avisó.



Araujo, que considera fundamental ser "sólidos" a nivel defensivo para revertir la mala dinámica, no escondió la importancia de asumir con rapidez que el Celta peleará de aquí al final del curso por evitar el descenso: "Necesitamos tener los pies en la tierra, saber dónde estamos parados y lo que nos estamos jugando en cada partido. La situación no es fácil y hay que tratar de salir de ahí".