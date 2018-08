Necesito tiempo para sanar: Demi Lovato

Casi dos semanas después de sufrir una sobredosis, Demi Lovato rompió el silencio en un comunicado.

En el texto, publicado este domingo en Instagram, la cantante de "Cool for the Summer" menciona sus problemas con las adicciones.

"Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparezca o que se reduzca con el tiempo. Es algo que debo continuar trabajando para superar, algo que no he logrado hasta ahora", comienza el mensaje.

La estadounidense de 25 años también agradeció a sus seguidores y a quienes la han atendido desde que fue hospitalizada.

"Necesito tiempo para sanar, para enfocarme en mi sobriedad y en mi camino a la recuperación. Nunca olvidaré el amor que me han demostrado y espero con ansias el día en el que pueda decir que salí del otro lado. Seguiré luchando", dice el texto.

Lovato fue internada de emergencia el 24 de julio en Los Ángeles tras ser tratada en su casa con Narcan, un antídoto que se utiliza tras las sobredosis de opioides