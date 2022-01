Natalia Esperón quiere volver a la actuación

Posteriormente actuó en "La antocha encendida", "La esposa virgen" y "El niño que vino del mar", por mencionar algunas.

"Que vivan las García", escribió Natalia Esperón, quien estuvo casada con Pepe Bastón, exejecutivo de Televisa, durante varios años y con el que procreó a cuatro hijos: Natalia, Mariana y José Antonio. Sin embargo, tras la desafortunada pérdida de unos de los trillizos, la pareja se separó.

Él ahora está casado con la actriz Eva Longoria, quien acudió a la boda de Mariana Bastón, en Valle de Bravo.

"Eres una excelente actriz, mucho éxito. Me encantó tu actuar desde tu papel en ´Agujetas de color de rosa´, pero me enamore de tu papel en ´El niño que vino del mar´", le escribió una fan. "Sigues igual de bella" y "más atractivo tu regreso que me imagino que fue difícil esa negociación", son algunos de los comentarios que recibió en Instagram.

Otros actores que trabajarán con Natalia en el melodrama de ´Chava´ Mejía son Gaby Spanic, Altair Jarabo, Marlene Favela y Eduardo Yañez, entre otros.