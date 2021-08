´Nadie tiene su lugar asegurado en las Chivas´

En las primeras dos jornadas, el técnico Víctor Manuel Vucetich ha realizado ajustes y enviado a la banca a jugadores de peso como Isaac Brizuela.

"El puesto se tiene que ganar semana tras semana, nadie tiene su puesto asegurado, tenemos que trabajar para eso, el profe (Vucetich) verá quién está en su mejor nivel. En el último partido fuimos tres centrales con ´Chiquete´ (Gilberto Orozco); hay una buena pelea por mi puesto en la central y hay que hacerlo de la mejor manera", mencionó en conferencia de prensa.

Olivas, quien ha sido titular con Chivas desde su debut en Liga MX, el torneo pasado, aconsejó a sus compañeros debutantes de estas dos primeras jornadas Alejandro Organista, Deivoon Magaña, Orozco y Juan de Dios Aguayo.

"Es tener paciencia, el profe me decía que siguiera trabajando y tarde o temprano me iba a llegar la oportunidad y así fue y no la he desaprovechado. Y más ahora que están apostando por los canteranos", señaló.