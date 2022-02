Nadie es titular ni banca en Tigres: JP Vigón

La competencia interna en Tigres aumentó con los fichajes que se realizaron en el último mercado de fichajes, sin embargo, para Juan Pablo Vigón no hay etiquetas de quién es titular o suplente.

"Aquí nadie es titular ni banca, la competencia es difícil y para venir a Tigres eso me emocionaba e ilusionaba, que podía competir para poder ser titular, pero que si trabajo poco o no trabajo el extra me iba a tocar comer banca, se ha visto que el que entra de cambio puede hacer las cosas igual o mejor.

"Al que pongan para mí es el titular, y el de banca sabe que también es titular, es lo que me gusta de este quipo, que la competencia interna es elevada y eso hace que el equipo crezca, me gustan estos retos y doy lo mejor para aportar hacia el equipo, no es el ego de decir que soy titular, doy lo mejor de mí para que el equipo crezca", señaló Vigón.

El inicio ha sido difícil para los felinos. Se estrenaron con un agónico empate ante Santos y su primera victoria también se sufrió ante Pumas, aunque en su presentación en casa cayeron 2-0 ante Puebla, por lo que esperan sacar un buen resultado el domingo ante Mazatlán.

"Estamos contentos y emocionados de poder jugar aquí, si nos toca cargar esa mochila pesada que tenemos que ganar en casa, hay que cargarla porque tenemos que buscar los 3 puntos, acá se tiene que ganar y más que verlo como una presión lo queremos enfrentar y vivir este partido, claro que sí queremos llevarnos el marcador aquí en casa", mencionó el mediocampista.

El parón por la Fecha FIFA no afectó a los felinos, así lo percibió Vigón, quien añadió que sirvió para afinar los detalles que fallaron ante Pumas un par de semanas atrás.

"Se trabajó mucho lo físico y técnico, táctico, lo aprovechó bien Miguel, la tomamos de nueva cara para mejorar lo que tenemos que mejorar, en CU se ganó y siempre es bueno una Fecha FIFA ganando porque el grupo está bien mentalmente y este es el camino.

Creo que lo analizamos el video, se aprovechó bastante para pulir los detalles que nos salieron bien el torneo pasado, los trabajamos y para este partido tenemos que tener es efectivamente lo que Miguel nos pide", apuntó.