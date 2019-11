Nada sobre legalizar vehículos ‘chocolate’

Matamoros, Tam.- Al momento no hay nada sobre legalización de autos chocolate; así será hasta que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, señaló el empresario importador de autos usados, Tomás Cantú González.

Manifestó que los diputados hicieron un presupuesto anual y metieron una iniciativa para legalizar o nacionalizar todos los vehículos que están ilegalmente en el país, mientras que lo recaudado por este concepto sería aportado al presupuesto para el campo.

Al pasar la iniciativa al Senado de la República fue rechazada por el órgano legislativo en dos ocasiones, bajo el argumento de que lo aprobarían solo bajo decreto presidencial, tema que seguramente ya está sobre la mesa del ejecutivo, sin embargo esto va a suceder cuando todo sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Cantú González indicó que se desconoce cuanto tiempo pudiera pasar para eso, días, semanas, meses o hasta años; aquí lo importante es que la gente sepa que está en manos del presidente.

Resaltó que prácticamente está confirmado pero no será así hasta en tanto no sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo cual no saben en cuanto tiempo pudiera suceder.