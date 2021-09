Nace Dralístico y es Ingobernable

El de la Dinastía Muñoz se presentó como uno más de la Facción Ingobernable, a poco más de una semana de abandonar el Consejo Mundial de Lucha Libre, empresa a la que agradeció el apoyo, pero a la que de paso también acusó de no dejarlo sobresalir.

"En el Consejo Mundial de Lucha Libre te limitan muchísimo para llegar a convertirte en lo que tú quieres, en los sueños que uno tiene, pero siempre lo he dicho si tú lo sueñas lo puedes cumplir.

"Yo sentía que quería algo más, quería enfrentarme a muchísimos luchadores, quería duelos importantes, incluso pedí a gritos que se me diera una oportunidad por un enfrentamiento de máscara contra máscara frente a Carístico, pero no se dio y no pasa nada es momento de buscar mis propios rivales", afirmó Dralístico.

Este nuevo personaje es una mezcla de Dragon Lee y Místico.

"Retomaré cosas del estilo artemarcialista fusionado con la lucha libre, obviamente dejaré poses que en su momento las hice de Místico debido a que ellos (CMLL) me los ponían, ellos ponían las reglas y siempre las cumplí", finalizó.