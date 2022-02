Muy recomendadas

´ FIRE OF LOVE"

"Fire of Love": Katia y Maurice Krafft eran un matrimonio de vulcanólogos franceses que pasaron su vida documentando volcanes en todo el mundo y murieron durante una expedición de este tipo en Japón en 1991. Werner Herzog los usó brevemente en el documental "Into the Inferno" ("Dentro del volcán") pero los Krafft y sus impresionantes fotografías y películas de 16 milímetros tienen el foco en "Fire of Love" de Sara Dosa, un impresionante y casi místico retrato de amor y los extremos del mundo natural que será estrenado por National Geographic. Con música pop (incluyendo a Brian Eno y Air), narrado por Miranda July y con una edición experimental, es como si Mike Mills se mezclara con Terrence Malick y Guy Maddin.