Museo del Grammy reabrirá en mayo

El Museo del Grammy reabrirá el próximo mes luego de estar cerrado más de un año por la pandemia de coronavirus.

El museo en el centro de Los Angeles anunció el martes que reabrirá al público el 21 de mayo. El museo inaugurará tres nuevas exposiciones: “Motown: The Sound of Young America”, “Dave Matthews Band: Inside and Out”, así como “Y Para Siempre… Marco Antonio Solís”.