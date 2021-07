En 1996 y 2002 recibió el Premio Nacional de Periodismo y desde que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue uno de sus simpatizantes más cercanos, incluso considerado por el propio mandatario como del grupo de intelectuales que lo apoyaba.

Noticia Relacionada Murió el caricaturista Antonio Helguera a los 55 años

En un mensaje en sus redes sociales López Obrador escribió: "Me dolió muchísimo enterarme de la muerte de Antonio Helguera. No es un lugar común afirmar que es una pérdida irreparable; deja un vacío imposible de llenar: no solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas".