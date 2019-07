Murió Charnin, creador del musical Annie

Cd. de México.

"Nuestro padre falleció. Martin Charnin vivió una vida muy plena. Estaba viendo Family Feud, riéndose con (mi mamá) Shelly (Burch) en la cama en el hospital", escribió Sasha, la hija de Charnin, en Facebook .



Charnin detalló que su padre sufrió un ataque cardíaco menor el 3 de julio.



"Adorábamos a papá y todavía no lo aceptamos del todo. ¡Él amó y vivió lo mejor que pudo! Pero como él dijo y tan cursi como suena... el sol saldrá mañana. Descansa en paz, papi. Te amamos."



Charnin estuvo detrás de la concepción y las letras del musical Annie, que debutó en Broadway en 1977 y duró casi seis años en cartelera; también dirigió el musical.



Annie fue nominada a 10 premios Tony, incluida la victoria de Charnin a la Mejor Banda Sonora Original (1977); además fue nominado por su dirección. El musical también le valió un premio Drama Desk.



The First le valió nominaciones a Mejor Guion (1982) y Mejor Dirección.



Aunque fue mejor conocido por sus contribuciones detrás de escena, Charning también apareció en el escenario a lo largo de su carrera.



Participó en la producción de Broadway de West Side Story durante más de mil shows.



Charnin también trabajó en programas especiales de televisión, donde ganó un Emmy en 1971 por Annie, Las mujeres en la vida de un hombre y otras dos en 1972 porS'Wonderful, S'Marvelous, S'Gershwin.