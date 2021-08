Murat tilda de "refrito" informe que lo acusa de lavar dinero mediante compra de inmuebles en EU

Según el Informe de GFI, con sede en Washington, encontraron que México es uno de los tres primeros países en donde los políticos desvían recursos a través de la compra de bienes inmuebles, particularmente en Estados Unidos.

Y refiere que José y Alejandro Murat poseen al menos seis propiedades en Estados Unidos, con valor de más de 119 millones de pesos. Los inmuebles se encuentran en las ciudades de Nueva York, Florida y Utah.

Según el reporte, la mecánica de los Murat consiste en ocultar las propiedades a través de empresas fantasma que fueron "registradas a nombre de amigos y familiares, incluido uno de sus hijos, quien era menor de edad al momento de la compra".

En respuesta, el gobernador de Oaxaca sostuvo: "Yo antes de ser gobernador presente mi declaración patrimonial. Todo lo que tengo está ahí y el que tenga duda que lo busque. No tengo nada que ocultar, es un refrito de gente que de mala fe quiere atacar".

Agregó que es "un hombre honesto. Así me he manejado y así seguiré siendo, así es que no tengo nada que ocultar, lo que tengo lo hice público y por supuesto no hay nada nuevo", puntualizó.