Municipio, único autorizado para desalojar ambulantes

Nuevo Progreso, Tam.- Relacionado con el problema que se presenta en cuanto al retiro de comerciantes en pequeño en las banquetas en la zona turística de la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso, autoridades locales refieren que las banquetas son espacios públicos no privados.

Lo anterior se desprende de la entrevista efectuada por el reportero al delegado Municipal Oscar René Zamora Avilés, quien manifestó que no estaba del todo enterado al cien por ciento porque estaba de vacaciones, pero a su consideración en efecto la banqueta es publica y por ende no pertenece a ningún particular.