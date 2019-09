Multan a YouTube con 170 mdd por datos de niños

El sitio de videos de Google, YouTube, recibió una multa de 170 millones de dólares para resolver las acusaciones de que recopiló datos personales de niños sin el consentimiento de sus padres.

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) multó a Google con 136 millones de dólares y la compañía pagará 34 millones adicionales al Estado de Nueva York para resolver acusaciones similares.



La multa es la más grande que la agencia ha impuesto contra Google, aunque es pequeña en comparación con la multa de 5 mil millones de dólares que la FTC impuso contra Facebook este año por violaciones de privacidad.



La FTC ha estado investigando en YouTube la forma en que maneja los datos de niños menores de 13 años. Los niños pequeños están protegidos por una ley federal que requiere el consentimiento de los padres antes de que las empresas puedan recopilar y compartir su información personal.



"YouTube promocionó su popularidad entre los niños a posibles clientes corporativos'', dijo el presidente de la FTC, Joe Simons, en un comunicado.



Sin embargo, cuando se trataba de cumplir con la ley que protege la privacidad de los niños "la compañía se negó a reconocer que partes de su plataforma estaban claramente dirigidas a los niños. No hay excusa para las violaciones de la ley por parte de YouTube''.



YouTube ha dicho que su servicio está destinado a mayores de 13 años, aunque los niños más pequeños suelen ver videos en el sitio y muchos canales populares presentan caricaturas o canciones para niños.



YouTube tiene su propia aplicación para niños, llamada YouTube Kids; la compañía también lanzó una versión del sitio web del servicio en agosto. El sitio dice que requiere el consentimiento de los padres y utiliza problemas matemáticos simples para garantizar que los niños no se registren solos.



YouTube Kids no orienta anuncios basados en intereses del espectador como lo hace YouTube. La versión para niños rastrea información sobre lo que los niños están mirando para recomendar videos. También recopila información de identificación personal del dispositivo.



La votación fue de 3-2 por los comisionados de la FTC, con Simons y los otros dos republicanos aprobando los términos del acuerdo y los dos demócratas se opusieron a ellos.



El comisionado Rohit Chopra, demócrata, señaló que era la tercera vez desde 2011 que la agencia había sancionado a Google por violaciones de privacidad, diciendo que "esta última violación es extremadamente grave''.



La recolección ilegal de datos de niños fue "extremadamente lucrativa'' para Google, escribió Chopra en su planteamiento. Al igual que el acuerdo reciente con Facebook, afirmó, el acuerdo de Google "no tiene responsabilidad individual, remedios insuficientes para abordar los incentivos financieros de la compañía y una multa que aún le permite a la compañía beneficiarse de su infracción de la ley''.



Los expertos que estudian y defienden la seguridad de los niños en línea denunciaron los informes del acuerdo de la FTC con Google que circularon la semana pasada.



El Centro para la Democracia Digital calificó la multa como "lamentablemente baja'', ya que la violación de Google de la ley fue vista como "atroz''.



"Una pequeña cantidad como esta recompensaría efectivamente a Google por participar en la recopilación de datos masivos e ilegales sin tener en cuenta la seguridad de los niños'', dijo la subdirectora del Centro, Katharina Kopp, en un comunicado.



De hecho, la multa apenas afectará las finanzas de Google. La empresa matriz de Google, Alphabet, obtuvo una ganancia de 30 mil 700 millones de dólares e ingresos de 136 mil 800 millones el año pasado.



El Gobierno de EU ha aumentado el escrutinio de las grandes compañías tecnológicas en los últimos dos años, especialmente cuestionando cómo los gigantes tecnológicos recopilan y usan información personal de sus miles de millones de clientes. Muchas de las grandes compañías de Silicon Valley también están bajo investigaciones antimonopolio destinadas a determinar si las compañías han sofocado la competencia ilegalmente.



YouTube se ha enfrentado a una serie de problemas de seguridad infantil este año. En un caso, los comentarios que los pedófilos dejaron en videos familiares de niños empujaron a YouTube a desactivar los comentarios en casi todos los videos con menores.



La FTC impuso una multa menor de 5.7 millones de dólares en el sitio de videos Musical.ly, ahora llamado TikTok, a principios de este año después de encontrar que recopiló ilegalmente información personal sobre niños.



Google ya está bajo un acuerdo de 2011 con la FTC que le impidió tergiversar su política de privacidad y sometió a la compañía a 20 años de auditorías de privacidad periódicas e independientes.



El gigante del internet recibió una multa de 22.5 millones de dólares en 2012 por violar ese acuerdo cuando la FTC descubrió que utilizaba cookies de rastreo de forma incorrecta en el navegador Safari de Apple.



La multa de la FTC contra YouTube ahora debe ser aprobada por un tribunal federal en Washington.