Mujer sin cubrebocas entra a pizzería y agrede a empleados

En redes sociales circula un video en el que se observa que una mujer insulta y agrede a los empleados de una pizzería ubicada en Naucalpan, porque le negaron el servicio debido a que la cliente no usaba cubrebocas, medida establecida por las autoridades para evitar contagios de coronavirus.

Por su reacción y la forma en que exige ser atendida, los cibernautas nombraron a la iracunda mujer como "#LadyPizza".

En entrevista con EL UNIVERSAL, un joven repartidor de comida por aplicación que captó el hecho relató que la agresión ocurrió mientras él esperaba un pedido.

"¿Quieres ver cómo le hablo a mi banda y ahorita valiendo ver.. llegan y los rafaguean?", grita la mujer mientras golpea el mostrador.

El joven reconoció que en un principio le pareció muy gracioso, pero luego reprobó la reacción de la mujer, pues considera que nadie merece ser tratado de esa forma.

"Al principio se me hizo gracioso la reacción de la mujer. Nunca pensé que se fuera a viralizar", contó el repartidor.

La grabación muestra que un elemento de seguridad del establecimiento intenta calmarla; sin embargo, la mujer lo insulta en varias ocasiones.

Tras una serie de amenazas, agresiones y ofensas, la mujer se retira del local sin las pizzas.

Luego de que miles de usuarios de las redes sociales compartieron y reaccionaron al clip, el repartidor señala que piensa bajar el contenido pues prefiere evitar problemas.

"Mi amigo me dice que borre el video para no meterme en problemas, la señora se ve muy amenazante y la verdad prefiero no tener problemas", dijo.

Por otra parte, Brandon, empleado del lugar, señaló que la mujer causó daños al establecimiento aventó producto, rompió el mostrador y la impresora de tickets, por lo que los empleados llamaron una patrulla, pero la mujer se fue y hasta el momento no ha pagado los daños, señalaron jóvenes empleados.

"Todos los días hay un loco, pero ella rebasó el límite", relató el empleado de la pizzería.

Desde la fila de ingreso, la mujer "ya venía enojada", se negó a mantener la sana distancia y rechazó usar el cubrebocas, para poder entrar a la sucursal, relataron empleados.

La mujer "nos puso en riesgo a todos. Como empleados tenemos la obligación de atender con cortesía a los clientes, pero hay gente que piensa que con su dinero puede hacer y deshacer", opinó Brandon.