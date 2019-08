Mujer recibe amenazas de muerte por reto viral en redes sociales

Recientemente comenzó a circular un reto viral en las redes sociales, el cuál consiste en mandar mensajes a desconocidos que tengan un número telefónico igual al propio, solo modificando el último dígito por un número anterior o posterior; por ejemplo, si tu número termina en 32, tus números vecinos serían los números telefónicos iguales al tuyo pero con terminaciones 31 y 33.

El objetivo del desafío es contactar a alguno de tus "números vecinos" y publicar las capturas de pantalla de las conversaciones en tus redes sociales, mostrando las diferentes respuestas que pueden resultar.

Aunque parece inofensivo, puede llegar a exponer a las personas que lo hacen, ya que al momento de entablar contacto con un perfecto desconocido podría quedar expuesta algún tipo de información confidencial.

En la mayoría de los casos la gente solo bromea un poco o simplemente decide ignorar los mensajes y bloquear al "número vecino" que lo contactó, sin embargo la policía ya está en alerta ya que en Los Ángeles, una mujer compartió que al realizar el reto, recibió amenazas de muerte por parte de su "número vecino", la víctima contactó a la policía, ya que también recibió al rededor de 70 llamadas y vídeos de alguien portando armas de fuego, por lo que la mujer se vio obligada a cambiar de número telefónico.

