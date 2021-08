Mujer policía francesa muere apuñalada en afueras de París

PARÍS — La identidad y el motivo del agresor no estaban claros de momento, informó un portavoz de la policía nacional a The Associated Press. La mujer policía era empleada administrativa de la estación y tenía 49 años de edad, dijo el portavoz.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista dijo que abrió una investigación por el asesinato de una autoridad pública y su posible relación con un grupo terrorista. Los funcionarios de la fiscalía no proporcionaron más detalles.