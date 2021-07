Muestra ligera mejoría

Eugenio Derbez hizo un video en el que comentó que en efecto, ha estado en contacto con la familia y doctores de Sammy, no sólo por la cuestión de salud sino económica, pero que no había querido hablar al respecto debido a que desde su punto de vista, la ayuda no se publicita, solo se da.

La noche de este lunes, la familia difundió el número de cuenta 4152313821246258 BBVA, a nombre de Jessica Lizbeth Pérez Reyes, para toda la gente que pueda apoyar a Sammy en esta situación.