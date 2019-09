Muestra AMLO la cámara que grababa en Palacio

Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador mostró en su conferencia mañanera la cámara con la que se grababa en una de las salas de Palacio Nacional, donde ha tenido reuniones con empresarios y Gobernadores.

Ante la pregunta de si no le preocupa que la presencia de ese aparato sea muestra de un trabajo de espionaje nacional e incluso internacional, el Mandatario reiteró que no y decidió mostrarlo.

"Lo más importante es no tener nada que ocultar, hacer la vida pública cada vez más pública, aquí hablamos sin censura, sin cortapisas y así son nuestras reuniones y los actos en el Gobierno", aseguró.

"Tenemos la reunión diaria del Gabinete de Seguridad, hablamos sobre todos los temas, pero no hay nada secreto, no se esconde nada, por eso no le damos mucha importancia a estas acciones, al que se encontró ese aparato, si acaso me llamó la atención porque es muy pequeñito. A ver, lo tiene alguien de la Ayudantía, está sobre mi escritorio".

"¿Esa cámara estaba funcionando?", se le preguntó.

"Sí, pero está en una de las salas donde asisten personas que hacen planteamientos de todo tipo y nosotros no aceptamos que hagan propuestas indecorosas de todo tipo, se quedaron en el almanaque".

"¿Estaba desde Enrique Peña?", se le cuestionó.

"No sabemos, los técnicos dicen que tenían que estarla descargando cada determinado tiempo, sacando las imágenes, la memoria", contestó.

López Obrador aseguró que no se distraerá con este tipo de acciones pues tiene mucho qué hacer.

"Yo estoy muy atareado, tengo mucho trabajo y quienes me ayudan lo mismo, no vamos a distraernos, tenemos que sentar las bases para transformar el País y aunque estén nerviosos, desesperados, lo dije, están derrotados moralmente nuestros adversarios".

El Presidente descartó que se hagan revisiones en otras áreas de Palacio Nacional, aunque reconoció que algunos se quedaron con las viejas mañas de espiar.

También detalló que en la sala de juntas donde fue localizado el dispositivo ha encabezado reuniones con empresarios y Gobernadores.

"Esto se puso de moda en los últimos tiempos, todo mundo espiaba, los propios Gobiernos estatales, espiaban particulares, había grupos para espiar, para chantajear, para sacar prebendas, provechos personales", mencionó.