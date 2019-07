Muerte en hospital, molesta a familiares

Río Bravo, Tam.- Una nueva víctima se suma a la lista de personas fallecidas en el Hospital General de Río Bravo, cuyo caso mantiene seriamente molestos y dolidos a los familiares en virtud de que ingresó por un presunto cuadro de deshidratación, y al siguiente día falleció.

La crisis se agudizó en el hospital luego de que no cuentan con el medicamento suficiente aunque el paciente tenga Seguro Popular, de hecho fue la primer sorpresa y el obstáculo que se llevaron los familiares a quienes les extendieron cuando menos 3 recetas, de hecho les dijeron que sino compraban la medicina entones no tenía caso que la atendieran.

Al ser enterada del trato la directora y doctora Mayra Mune Maldonado, tomó cartas en el asunto sin dejar de reconocer que efectivamente estaban cortos de medicamentos.

La paciente quien respondía al nombre de María Guadalupe García Salgado en realidad había ingresado debido a un cuadro de infección que presentaba y no como les habían dicho en un principio o les hicieron creer.

Fue razón por la que un día después por la tarde familiares a quienes inclusive la misma paciente les dijo que ya se sentía mejor, bastaron un par de horas para que les llamaran para informarles que desgraciadamente había fallecido doña María Guadalupe.

Por que nos dijeron que estaba deshidratada, por que desde un principio no nos dijeron la verdad, hubiéramos hecho el esfuerzo por llevarla a otra parte, no se vale que jueguen de esta manera con la salud de las personas, son algunas de las preguntas que con toda justificación se preguntaban familiares tras el sensible deceso de una víctima más.