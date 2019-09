Muere Mario Castillejos a los 60 años de edad

Monterrey, México.

Sus compañeros del programa Pasión Futbolera reportaron el fallecimiento a través de redes sociales.

"Les comparto con un gran dolor que mi socio Mario Castillejos se nos adelantó en el camino, más que un compañero de trabajo extrañaré a mi hermano, descansa socio", tuiteó Antonio Nelli, con quien compartió el micrófono por varios años.



Al momento de su fallecimiento, el comentarista contaba con 60 años de edad.



Su papá, del mismo nombre, fue uno de los principales impulsores del Club de Futbol Monterrey.



Hace algunos días, Castillejos posteó en sus redes sociales un escrito que, paradójicamente, hablaba de que "todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir".



Texto íntegro:

"Me encanta leer cuentos de hadas. Me encanta soñar. Y en mis sueños más profundos, jamás tengo una edad asignada. Hasta cierto punto, existe una parte de mi que vive fuera de tiempo.



"Quizá no me percato de mi edad, sólo en momentos excepcionales, pero la mayoría de las veces , ni idea de los años que tengo.



"Es paradójico que todos queremos ir al cielo, pero nadie quiere morir. La edad, si no te interesa, no importa. Cualquiera que deja de aprender es viejo. Yo en mi caso, me falta mucho por conocer.



"Aún leo cuentos de hadas. Aún sueño, y en mis sueños más profundos, jamás he tenido una edad asignada. La edad, si no te interesa, no importa.



"Lo escrito, escrito está. 14 de septiembre del 2019".