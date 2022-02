Muere ícono del funk

Ciudad de México.- Betty Davis, la legendaria cantante de funk y ex esposa de Miles Davis , murió a la edad de 77 años según la revista Rolling Stone.

La directora de comunicaciones del condado de Allegheny, Pensilvania, Amie Downs, dijo que Davis murió por causas naturales.

Betty y Miles se conocieron en 1968, pero su relación profesional y personal se desvaneció rápidamente.

Davis trabajó como modelo en Londres y grabó música a principios de la década de 1970. Pero años más tarde, en 1973 lanzó su primer disco homónimo.

Sus dos siguientes álbumes, They Say I'm Different y Nasty Gal, fueron lanzados en 1974 y 1975 respectivamente.

Nació en Carolina del Norte y vivió en Pittsburgh, Pensilvania con sus padres, pero Betty tenía claro que quería ser modelo así que se fue de su casa a los 16 años para asistir al Fashion Institute of Technology de la ciudad de Nueva York.

Durante ese tiempo modeló para varias revistas de moda de alto perfil como Ebony y Glamour.