Muere apuñalado

Su publicista Scott Jawson confirmó ayer domingo su fallecimiento al New York Times y la revista Rolling Stone. El verdadero nombre del artista era Darrell Caldwell.

Un rapero conocido como Drakeo the Ruler fue apuñalado de muerte durante un altercado en un festival musical de Los Ángeles en el que iba a cantar , lo que dejó desconsolados a sus seguidores .

Deceso de Drakeo the Ruler.

El músico de 28 años fue agredido el sábado por la noche durante el concierto Once Upon a Time in LA, en el que iban a participar varios artistas, incluyendo Snoop Dogg, 50 Cent y Ice Cube. Los organizadores suspendieron el festival luego de que Caldwell fue apuñalado.

Se desató un pleito detrás del escenario principal poco después de las 8:30 de la noche, tras lo cual un hombre quedó gravemente herido a manos de un sospechoso que blandía un arma afilada, indicó la Patrulla de Caminos de California en un escueto comunicado que no mencionaba a Caldwell. La víctima fue trasladada a un hospital, donde falleció posteriormente.

La policía y los bomberos de Los Ángeles también acudieron al sitio del evento.

Luis Garcia, portavoz de la policía, le dijo al diario Los Angeles Times que no se han efectuado arrestos.