Muere a los 90 años Eunice Gayson, la primera ´chica Bond´

Un mensaje en la cuenta oficial de Twitter de Gayson (@EuniceGayson) reveló que murió el 8 de junio. "Una mujer increíble que dejó una impresión duradera en todos los que la conocieron. Se la echará de menos", decía el mensaje. Los productores de la franquicia de James Bond, Michael G Wilson y Barbara Broccoli, la despidieron en la misma red social con el siguiente mensaje: "Nos apena saber que ha muerto Eunice Gayson, nuestra primera chica Bond, que interpretó a Sylvia Trench en Dr. No y Desde Rusia con amor. Nuestras condolencias a la familia".

En Dr. No, Trench aparece antes incluso que Bond. Va perdiendo y pide elevar la apuesta, a lo que Bond responde: "Admiro su valentía, señora...". Ella responde:

- Trench, Sylvia Trench. Y yo admiro su suerte señor...

- Bond, James Bond.

Es la primera ocasión en la saga de 24 largometrajes en que el mítico agente secreto pronuncia esas tres palabras, que han ocupado un espacio central en el acervo popular.

Le siguió un plantel de nombres para el recuerdo, que ya son historia del cine: Ursula Andress, Honor Blackman, Carole Bouquet, Grace Jones, Michelle Yeoh, Sophie Marceu, Hale Berry, Olga Kurylenko o Monica Bellucci.

Sobre su aparición estelar, Gayson reivindicó en una entrevista a la BBC en 2012 lo rupturista del papel: "Fue 1962, justo la cumbre de la revolución sexual. La escena segura que está bien que una mujer esté sola en un casino, a la caza de algún hombre", dijo. "La escena pertenece a un contexto histórico y cultural. Si se rehiciera Dr. No hoy, no se le podría presentar de la misma forma".

Trench es la única chica Bond que aparece en dos películas. Al igual que otras chicas de Bond en los años 60 y 70, sin embargo, la voz real de Gayson nunca se llegó a oír en las películas. Sus frases fueron regrabadas por la artista de voz en off Nikki van der Zyl.

Gayson originalmente iba a recibir el papel de la secretaria Miss Moneypenny, pero el papel, finalmente, fue para Lois Maxwell. El de Sylvia Trench debía haber sido un personaje recurrente, pero la idea fue descartada por el director del tercer film, Goldfinger, Guy Hamilton.

La actriz fallecida nació en la localidad británica de Surrey en 1928 y tuvo papeles en series de éxito como El Santo o Los vengadores.

We are very sad to learn that our dear Eunice passed away on June 8th. An amazing lady who left a lasting impression on everyone she met. She will be very much missed. pic.twitter.com/c5kVHs256Y