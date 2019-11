Movió SHCP 60% del gasto en 2018

En su segunda entrega de auditorías del ejercicio fiscal 2018, la ASF encontró que Hacienda realizó 88 mil 363 adecuaciones al presupuesto por 3.6 billones de pesos, más de 60 por ciento del gasto total, sin que se justificara el costo-beneficio de dichas medidas.



El órgano fiscalizador aseguró que las adecuaciones realizadas y los sistemas de control no garantizaron que se contribuyera al cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo.



De acuerdo con México Evalúa, Hacienda no tiene límites para realizar cambios presupuestales, ni tampoco la obligación de rendir cuentas al Congreso sobre los ajustes.



Si bien la ley establece que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados puede pedir cuentas a Hacienda sobre las modificaciones en el presupuesto, no se ha constituido como una obligación.



La ASF identificó además discrepancias entre los anteproyectos presentados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y los realmente aprobados en presupuesto final para 2018.



Como resultado del análisis de los 878 programas presupuestarios se constató que hubo discrepancias no justificadas por las políticas de planeación nacional y sectorial, la política de gasto público y el cumplimiento de objetivos y metas, aseveró la ASF.



Destaca la integración de cuatro programas presupuestarios con una asignación total de 14 mil millones de pesos, con estructuras programáticas no aprobadas por el Poder Legislativo.



Estos programas no cumplieron con procedimientos ni criterios para asegurar que se retomara la evaluación de los avances logrados, con el fin de eficientar la implementación de políticas nacionales y sectoriales.



Asimismo, se identificó un ejercicio de los recursos mayor al aprobado en 2018 en 6.3 por ciento, o 331 mil millones de pesos extra.



Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el exceso de gasto promedió 5.9 por ciento de lo aprobado, se explica.



En 2013, al inicio del sexenio, el exceso de gasto comenzó en 6.3 por ciento. En 2014 se redujo a 2.2 por ciento y en 2016 aumentó hasta 12.9 por ciento.



Para 2017 el exceso de gasto llegó a 7.5 por ciento y cerró 2018 en 6.3 por ciento, de acuerdo con el análisis de la ASF.