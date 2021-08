Jorge Álvarez Máynez, secretario general de Acuerdos de MC , informó que en redes sociales recibió la denuncia en contra de Medel Galindo , por lo que ya no será candidato de su partido.

“Recibí una denuncia en redes de pedofilia sobre un aspirante a diputado federal en Puebla. Por supuesto que el señor no cabe en este movimiento ni será candidato. Pero eso es poco: tenemos que ir más allá y corregir el problema estructural que esa precandidatura evidencia", escribió Álvarez Máynez en su cuenta Twitter.

Noticia Relacionada Movimiento Ciudadano retira apoyo a precandidato a diputado acusado de pedofilia

Las fotos que circularon en las redes sociales muestran a Medel Galindo dando besos en la boca a su pequeña hija, así como otras en las que está en la cama con ella y se puede observar que tienen el torso desnudo.

Denuncia una campaña política

Tras los señalamientos en su contra, el ahora exprecandidato dio una rueda de prensa, acompañado de la niña y de la madre de ésta, en la cual acusó que todo era parte de una campaña para echar abajo sus aspiraciones políticas.

Reconoció haber publicado las fotos en su cuenta personal, pero afirmó que algunas ya tenían años de estar en su perfil y que no pensaba retirarlas porque no tenían nada de malo.

Anunció que emprenderá acciones para identificar a los responsables de haberlo acusado de pedofilia para demandarlos por la vía civil por los daños morales que causaron a su hija y a la madre de ésta, quienes fueron atacadas en las redes sociales.

El aspirante a diputado dijo que tiene la custodia legal de sus dos hijos porque le fue concedida por el juzgado luego de que peritos valoraron a los dos menores.

“A mi júzguenme, a mi atáquenme, pero a la familia y a los niños, no”, reclamó el aspirante a candidato al asegurar que todo fue instrumentado por “alguien” que midió que tenía posibilidades de triunfo en los comicios de este año.

Medel Galindo dijo que pedirá que su hija sea valorada por peritos para que quede descartada la posibilidad de abusos de su parte.

A su vez, la madre de la menor, quien no está casada, ni vive en concubinato con Medel, intervino para pedir que ya no se compartan las fotos por los daños que pueden causar a su hija, al tiempo de asegurar que no tienen sustento las acusaciones de pedofilia contra el político a quien calificó como un “buen padre”.