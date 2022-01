Motivan a Misterioso Jr. sus hijos

El Rey del Yogurth confiesa que por falta de motivación descuidó su físico, pero ahora que sus hijos incursionaron en el profesionalismo y quiere hacer tercia con ellos, se disciplinó en el gimnasio pues, además de ofrecer un arte del pancracio de gran nivel, también quiere brindar una buena imagen.

"Hubo un tiempo en el que me quedé estancado, no en el aspecto luchístico sino en mi físico porque llegó un momento en el que subí mucho de peso, me descuidé mucho a causa de unos problemas personales que tuve.

"Ahorita me estoy preparando al 100 por ciento porque mis hijos son jóvenes que se están preparando y le están echando muchas ganas y yo necesitaba remodelar mi físico para cuando me pusieran con ellos mostrarnos para el público físicamente bien", explicó el Incógnito. Y es que en sus hijos, Misterio Negro y Misterio Blanco, está encontrando dos cómplices especiales con quien, además de encaminarlos en la lucha libre, también quiere hacer historia sobre el encordado de la Arena México.

"El día que debutemos mis dos hijos y yo, vamos a hacer la mejor tercia del Consejo Mundial de Lucha Libre porque para eso nos estamos preparando, porque mis hijos fueron luchadores olímpicos que compitieron a nivel nacional y los estoy preparando para que dominen la vieja escuela y la nueva escuela", agregó Misterioso Jr.