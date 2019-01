Monterrey: Fallece taxista al chocar con camión

Monterrey, México.

Un taxista murió al chocar contra un camión de personal cuando intentaba retornar en medio de una avenida, en Apodaca

La víctima, de entre 50 y 55 años, quien no había sido identificada, murió de manera instantánea al momento del fuerte impacto de la unidad.



Aparentemente el taxista acababa de dejar pasaje cuando se originó el accidente, cerca de las 3:30 horas.



En el cruce de Antiguo Camino a Santo Domingo y la calle Central, en la Colonia Francisco Elizondo, se reportó el percance.



Paramédicos privados y de la Cruz Roja arribaron al lugar y confirmaron que el taxista ya no presentaba signos de vida.



Tránsito de Apodaca reportó que en las primeras versiones se determinó que el taxista dejó pasaje sobre la avenida y luego aceleró el auto para retornarse.



Cuando apenas se iba a reincorporar en dirección hacia el oriente, el camión de la empresa SIR del Grupo Senda impactó de frente al Tsuru blanco con amarillo.



"Al parecer hubo el impacto y el arrastramiento unos metros del taxi, el golpe fue del lado del conductor", dijo un agente vial de Apodaca.



Metros después del choque, el chofer del camión, de quien no se proporcionó su nombre, se detuvo para reportar lo sucedido.



El taxista vestía camisa color verde limón, pantalón mezclilla azul y zapatos negros, agregó la fuente.